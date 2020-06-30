Австрия продлила запрет на пассажирские авиарейсы из ряда стран

Власти Австрии продлили до 15 июля запрет регулярного пассажирского авиасообщения с рядом стран, включая Россию, из-за ситуации с коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в указе министерства социальных дел, здравоохранения, защиты прав потребителей.

Австрия приостановила авиасообщение с Россией с 17 марта.Продление запрета также распространяется на рейсы из Украины, Беларуси, Китая, Ирана, Швеции, Великобритании, Португалии и итальянской Ломбардии.

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский ранее выразил надежду, что в июле - начале августа можно рассчитывать на возобновление авиасообщения между Россией и Австрией.