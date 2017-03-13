Авиарейсы Баку-Берлин-Баку отложены

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские авиалинии" предупредило пассажиров.

Как сообщает Report со ссылкой на страницу АЗАЛ в Facebook, запланированные на 14 марта рейсы №J2-063/J2-064 по маршруту Баку-Берлин-Баку отложены до 15 марта.

В качестве причины приводится забастовка работников Международного аэропорта "Berlin-Tegel" (TXL).

"За дополнительной информацией можно обратиться в колцентр #АЗАЛ по email: callcenter@azal.az, а также по телефону (+994 12) 598 88 80 (короткий номер: *8880).

За доставленные неудобства приносим извинения", – отмечается в информации.