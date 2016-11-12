Авиарейс из Москвы в Баку задержали из-за метели

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Снежная и ветреная погода в Москве стала причиной задержки авиарейса в направлении Баку.

Как сообщили Report в Международном аэропорту Гейдара Алиева, самолет, который должен был отбыть в Баку в 00:55, смог подняться в воздух из аэропорта "Шереметьево" только через час и прибыл в столицу Азербайджана с опозданием на 40 минут. Очередной авиарейс в направлении Москва-Баку (из "Внуково") должен быть выполнен в 11:00. Прибытие самолета в Баку ожидается в 14:00.

Отметим, что полеты по маршрутам Баку-Москва и Москва-Баку осуществляются ежедневно.

По информации российского агентства Интерфакс, в эти часы более 40 авиарейсов задержано, около 100 отменено в московских аэропортах.

Как сообщает Яндекс.Табло, в "Шереметьево" задержан 21 рейс, 86 - отменено, в "Домодедово" - 20 рейсов задержано, 13 отменено. Между тем, аэродромные службы продолжают работать в усиленном режиме.