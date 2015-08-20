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    Авиакомпания UTair намерена возобновить полеты Москва-Баку

    Минимальная цена билета в одну сторону - 10.845 рублей (165 долларов США)

    Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Авиакомпания UTair намерена возобновить осенью полеты из Москвы в Баку, передает Report со ссылкой на Travel.Ru.

    Рейсы будут совершаться ежедневно с 7 сентября.

    Вылет из Москвы (аэропорт Внуково) в 10.30, прибытие в Баку в 15.30. Обратное отправление в 16.30, прилет в Москву в 17.30. Минимальная цена билета в одну сторону - 10.845 рублей (165 долларов США). Рейс будет осуществляться на  самолетах Boeing 737.

    UTair обслуживала эту линию с 2008 года. Однако, ввиду экономического кризиса рейс Москва-Баку был закрыт в 2014 году вместе с еще целым рядом линий UTair по России и за рубежом. 

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