Авиакомпания UTair намерена возобновить полеты Москва-Баку

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Авиакомпания UTair намерена возобновить осенью полеты из Москвы в Баку, передает Report со ссылкой на Travel.Ru.

Рейсы будут совершаться ежедневно с 7 сентября.

Вылет из Москвы (аэропорт Внуково) в 10.30, прибытие в Баку в 15.30. Обратное отправление в 16.30, прилет в Москву в 17.30. Минимальная цена билета в одну сторону - 10.845 рублей (165 долларов США). Рейс будет осуществляться на самолетах Boeing 737.

UTair обслуживала эту линию с 2008 года. Однако, ввиду экономического кризиса рейс Москва-Баку был закрыт в 2014 году вместе с еще целым рядом линий UTair по России и за рубежом.