О нас

"Уральские авиалинии" вновь объявили об отмене полетов в Азербайджан

"Уральские авиалинии" вновь объявили об отмене полетов в Азербайджан Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила об отмене полетов в Азербайджан до 20 октября.
Инфраструктура
11 июня 2022 г. 11:00
Уральские авиалинии вновь объявили об отмене полетов в Азербайджан

Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила об отмене полетов в Азербайджан до 20 октября.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении авиакомпании, опубликованном в «Российской газете».

Ограничения коснулись как внутренних перелетов в некоторые южные города РФ, так и в некоторые страны СНГ. До 20 октября также отменены все рейсы этой авиакомпании в Казахстан, Армению и Узбекистан.

Между тем, в ближайшие дни «Уральские авиалинии» приступают к авиаперевозкам жителей Камчатки. Полеты будут выполняться на самолетах Airbus A320neo по понедельникам и пятницам - туда, обратно - по четвергам и воскресеньям.

Отметим, что авиакомпания также приостанавливала полеты в Азербайджан в марте.

Следует отметить, что «Уральские авиалинии» выполняли прямые рейсы в Азербайджан из Жуковска, Иркутска, Екатеринбурга, Калуги, Перми, Омска, Красноярска, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Самары и Минеральных Вод.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Ural Hava Yolları" Azərbaycana uçuşlarını yenidən dayandırıb

Экслюзивные новости

ЦБА: Ликвидация валютной биржи никак не влияет на межбанковские операции в Азербайджане
ЦБА: Ликвидация валютной биржи никак не влияет на межбанковские операции в Азербайджане
10 июня 2022 г. 18:44
Самир Насиров: Российско-украинский конфликт привел к сокращению денежных переводов в Азербайджан
Самир Насиров: Российско-украинский конфликт привел к сокращению денежных переводов в Азербайджан
10 июня 2022 г. 17:19
Глава Николаевской военной администрации: За четыре дня уничтожено две роты врага
Глава Николаевской военной администрации: За четыре дня уничтожено две роты врага
10 июня 2022 г. 14:37
Назначен новый замначальника Центра интеллектуального управления транспортом
Назначен новый замначальника Центра интеллектуального управления транспортом
10 июня 2022 г. 13:02
Агентство: Число получивших отказ в инвалидности по ошибке сведено к минимуму
Агентство: Число получивших отказ в инвалидности по ошибке сведено к минимуму
10 июня 2022 г. 12:27
Официальные лица Азербайджана и Турции отметят годовщину принятия Шушинской декларации
Официальные лица Азербайджана и Турции отметят годовщину принятия Шушинской декларации
10 июня 2022 г. 00:16
Азербайджан и Турция могут совместно производить авиатранспортные технологии
Азербайджан и Турция могут совместно производить авиатранспортные технологии
9 июня 2022 г. 18:25
Кямран Алиев назначил нового прокурора Ходжавенда
Кямран Алиев назначил нового прокурора Ходжавенда
9 июня 2022 г. 16:52
Румынский министр: Мы можем сотрудничать с Азербайджаном по ряду проектов, включая ЮГК
Румынский министр: Мы можем сотрудничать с Азербайджаном по ряду проектов, включая ЮГК
9 июня 2022 г. 15:13
ФАО анонсировала возможности увеличения производства семян в Азербайджане
ФАО анонсировала возможности увеличения производства семян в Азербайджане
9 июня 2022 г. 13:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi