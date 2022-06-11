"Уральские авиалинии" вновь объявили об отмене полетов в Азербайджан

Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила об отмене полетов в Азербайджан до 20 октября.

Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила об отмене полетов в Азербайджан до 20 октября.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении авиакомпании, опубликованном в «Российской газете».

Ограничения коснулись как внутренних перелетов в некоторые южные города РФ, так и в некоторые страны СНГ. До 20 октября также отменены все рейсы этой авиакомпании в Казахстан, Армению и Узбекистан.

Между тем, в ближайшие дни «Уральские авиалинии» приступают к авиаперевозкам жителей Камчатки. Полеты будут выполняться на самолетах Airbus A320neo по понедельникам и пятницам - туда, обратно - по четвергам и воскресеньям.

Отметим, что авиакомпания также приостанавливала полеты в Азербайджан в марте.

Следует отметить, что «Уральские авиалинии» выполняли прямые рейсы в Азербайджан из Жуковска, Иркутска, Екатеринбурга, Калуги, Перми, Омска, Красноярска, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Самары и Минеральных Вод.