    Инфраструктура
    • 14 октября, 2025
    • 11:19
    Авиакомпания Finnair отменила десятки рейсов из-за проблемы с мытьем кресел

    Финская авиакомпания Finnair была вынуждена отменить около 40 рейсов в понедельник вечером и во вторник из-за причины, связанной со способом мытья кресел в салоне самолета.

    Как передает Report, об этом сообщило местное издание Iltalehti со ссылкой на руководителя отдела коммуникаций Finnair Мари Канерва.

    Отмены рейсов затронут около 5 тыс. клиентов финской авиакомпании.

    "Конечно, сейчас идет сезон осенних каникул, поэтому альтернативные рейсы могут быть ограничены, и мы сожалеем о сложившейся ситуации", – отметила она.

    Отмененные рейсы касаются восьми самолетов A320, эксплуатация которых приостановлена на неопределенный срок.

    Во время проверки летной годности было обнаружено, что чехлы пассажирских кресел в салоне этих самолетов вымыли водой, а влияние такого способа очистки на противопожарную защиту не было должным образом подтверждено, отметили в Finnair.

    Самолеты, которых касается эта проблема, выполняют рейсы на внутренних и европейских маршрутах.

