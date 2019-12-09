Астаринский терминал осуществил рекордный объем перевалки грузов

Дочерняя компания ЗАО "Азербайджанские железные дороги", ООО ADY Express, являющаяся оператором Астаринского грузового терминала, в ноябре 2019 года осуществила рекордный объем перевалки грузов через терминал.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, это стало возможным благодаря увеличению объема перевозок по международному транспортному коридору "Север-Юг".

Через расположенный недалеко от азербайджано-иранской границы на территории соседнего государства Астаринский грузовой терминал в ноябре была осуществлена перевалка 40 472 тонн грузов, что является рекордом перевалки грузов за месяц. До этого момента объем перевалки через терминал за месяц не превышал 30 тыс. тонн. Для сравнения, в ноябре прошлого года этот показатель составлял 27 031 тонн. Это свидетельствует о 33%-ном увеличении объема грузоперевозок.

Также следует отметить, что в 2018 году через терминал в Астаре было перевезено 263 976 тонн грузов, в то время как за 11 месяцев 2019 года этот показатель уже составил 329 676 тонн. Грузы перевозятся транзитом через Азербайджан из России в Иран и в обратном направлении. В основном это древесина и изделия из дерева, злаки, строительные материалы, фрукты и овощи.

Напомним, что строительство Астаринского терминала было начато в 2016 году, в марте 2018 года завершен первый этап строительства. Перевалка грузов выполняется на терминале с февраля 2018 года.