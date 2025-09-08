Ашхабад и Тегеран обсудили активизацию работы ж/д Китай-Казахстан-Туркменистан-Иран

Министр железнодорожного транспорта Туркменистана Маммет Акмаммедов и министр дорог и городского развития Ирана Фарзане Садег обсудили активизацию работы железной дороги Китай-Казахстан-Туркменистан-Иран .

Как передает Report, со ссылкой на МИД Туркменистана, данный вопрос обсуждался в ходе визита туркменской делегации в Иран с 6 по 8 сентября 2025 года.

"В ходе встреч обсуждались вопросы, связанные с активизацией торгово-экономического сотрудничества между Туркменистаном и Исламской Республикой Иран в железнодорожной сфере. В частности, были высказаны соответствующие предложения по увеличению товарооборота транзитных грузов. В этой связи обсуждались вопросы активизации деятельности железной дороги Китай-Казахстан-Туркменистан-Иран и международного коридора "Ашхабадского соглашения" (Узбекистан, Туркменистан, Иран, Оман)", - говорится в сообщении ведомства.

Стороны договорились расширять взаимодействие в железнодорожной системе для роста товарооборота между государствами-членами Организации экономического сотрудничества (ОЭС), а также развивать грузоперевозки в рамках транзитно-транспортного коридора Армения-Иран-Туркменистан-Казахстан.