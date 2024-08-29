ASCO завершила капитальный ремонт геологоразведочного судна "Мамед Сулейманов"

"Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) завершило капитальный ремонт геологоразведочного бурового судна "Мамед Сулейманов" на судоремонтном заводе "Биби-Эйбат".

ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) завершило капитальный ремонт геологоразведочного бурового судна "Мамед Сулейманов" на судоремонтном заводе "Биби-Эйбат".

Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, в ходе ремонтных работ были очищены и отремонтированы подводная и надводная части корпуса судна, а также выполнены работы по замене поврежденных участков и покраске. Также были отремонтированы главный двигатель, брашпиль, шпиль, водомасляные охладители и трубопроводные системы.

Установлены три новых дизель-генератора, воздушный компрессор и масляный сепаратор. Проведены испытания кран-балки спасательной шлюпки, отремонтированы системы электроуправления и освещения, отремонтированы жилые помещения, столовая, санузлы, комнаты отдыха для экипажа судна.

Судно "Мамед Сулейманов" предназначено для проведения геологоразведочных работ на глубине 150 метров в море.