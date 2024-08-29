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ASCO завершила капитальный ремонт геологоразведочного судна "Мамед Сулейманов"

ASCO завершила капитальный ремонт геологоразведочного судна "Мамед Сулейманов" "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) завершило капитальный ремонт геологоразведочного бурового судна "Мамед Сулейманов" на судоремонтном заводе "Биби-Эйбат".
Инфраструктура
29 августа 2024 г. 12:17
ASCO завершила капитальный ремонт геологоразведочного судна Мамед Сулейманов

ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) завершило капитальный ремонт геологоразведочного бурового судна "Мамед Сулейманов" на судоремонтном заводе "Биби-Эйбат".

Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, в ходе ремонтных работ были очищены и отремонтированы подводная и надводная части корпуса судна, а также выполнены работы по замене поврежденных участков и покраске. Также были отремонтированы главный двигатель, брашпиль, шпиль, водомасляные охладители и трубопроводные системы.

Установлены три новых дизель-генератора, воздушный компрессор и масляный сепаратор. Проведены испытания кран-балки спасательной шлюпки, отремонтированы системы электроуправления и освещения, отремонтированы жилые помещения, столовая, санузлы, комнаты отдыха для экипажа судна.

Судно "Мамед Сулейманов" предназначено для проведения геологоразведочных работ на глубине 150 метров в море.

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Версия на азербайджанском языке ФотоASCO geoloji kəşfiyyat qazma gəmisini əsaslı təmir edib

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