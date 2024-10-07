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На Бакинским судостроительном заводе ведется строительство 11 судов по заказу ASCO

На Бакинским судостроительном заводе ведется строительство 11 судов по заказу ASCO В настоящее время на Бакинским судостроительном заводе (БСЗ) ведется строительство 11 судов по заказу ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) общей контрактной стоимостью 260,2 млн долларов США.
Инфраструктура
7 октября 2024 г. 20:24
На Бакинским судостроительном заводе ведется строительство 11 судов по заказу ASCO

В настоящее время на Бакинским судостроительном заводе (БСЗ) ведется строительство 11 судов по заказу ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) общей контрактной стоимостью 260,2 млн долларов США.

Об этом в эксклюзивном комментарии для Report сообщили в ASCO.

"В период строительства этих судов сумма, подлежащая выплате в течение следующих 2-3 лет из собственных средств и заемных средств ASCO, составляет 203,7 млн ​​долларов США", - говорится в комментарии.

Отмечается, что в текущем году ASCO подписало контракт с БСЗ на строительство 7 судов для обслуживания нефтегазовых проектов SOCAR на общую сумму 106,5 млн долларов США.

Также в текущем году был подписан контракт на строительство 2 танкеров на БСЗ на сумму 60,8 млн долларов США.

"Таким образом, с учетом ранее заказанных переходных проектов, в настоящее время на БСЗ ведется строительство 11 судов по заказу ASCO общей контрактной стоимостью 260,2 млн долларов США", - сообщили в ASCO.

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Версия на азербайджанском языке ASCO: Bakı Gəmiqayırma Zavoduna 11 gəminin tikintisi sifariş verilib - EKSKLÜZİV

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