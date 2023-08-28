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ASCO во втором квартале отправило на переработку около тонны бумаги

ASCO во втором квартале отправило на переработку около тонны бумаги Во втором квартале текущего года ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство" (ASCO) отправило на переработку около одной тонны бумаги.
Инфраструктура
28 августа 2023 г. 11:24
ASCO во втором квартале отправило на переработку около тонны бумаги

Во втором квартале текущего года ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство" (ASCO) отправило на переработку около одной тонны бумаги.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Акционерное общество.

Согласно информации, в АО постоянно уделяется внимание минимизации негативного экологического воздействия жидких и твердых отходов на водные источники, почву и воздух в результате эксплуатации судов и деятельности береговых объектов. Принимаются необходимые превентивные меры для предотвращения ущерба окружающей среде.

По итогам апреля-июня 2023 года на основании заключенных договоров сертифицированным учреждениям передано 25 442 м³ пластика, 225 142 м³ пищевых отходов, 243 044 м³ бытовых отходов (бумага-картон, стекло, металл и т.д.), 31 890 м³ эксплуатационных отходов, 91,4 м³ нефтяных остатков-шлама, 876,1 м³ льяльных вод, 24057,48 м³ бытовых сточных вод.

За этот период также переданы 14,2 тонны сожженного формовочного песка, 636,36 тонны абразива, 17937,8 тонны бытовых сточных вод, 310,25 тонны льяльных вод и пр.

Всего во втором квартале на переработку было отправлено 0,805 тонны бумаги, 0,105 тонны пластика, 337,173 тонн черного металла и 0,624 тонны цветного металла.

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