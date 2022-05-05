ASCO в очередной раз доставило груз по Транскаспийскому маршруту

Азербайджанское каспийское морское пароходство (ASCO) в очередной раз доставило груз по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

Азербайджанское каспийское морское пароходство (ASCO) в очередной раз доставило груз по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

Как передает Report, сухогруз "Маэстро Ниязи", принадлежащий Морскому транспортному флоту ASCO, сегодня вышел из казахстанского порта Актау и пришвартовался в порту Говсан.

Согласно сообщению, на судне находилось 98 40 и 20-футовых контейнеров.

По словам диспетчера Говсанского порта Вадим Сеидов, контейнеры разгружались на 6-м мосту терминала.

Груз прибыл из столицы северо-западной китайской провинции Шэньси, откуда будет отправлен в грузинский порт Поти, а затем в Европу через Черное море.