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ASCO в очередной раз доставило груз по Транскаспийскому маршруту

ASCO в очередной раз доставило груз по Транскаспийскому маршруту Азербайджанское каспийское морское пароходство (ASCO) в очередной раз доставило груз по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.
Инфраструктура
5 мая 2022 г. 21:51
ASCO в очередной раз доставило груз по Транскаспийскому маршруту

Азербайджанское каспийское морское пароходство (ASCO) в очередной раз доставило груз по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

Как передает Report, сухогруз "Маэстро Ниязи", принадлежащий Морскому транспортному флоту ASCO, сегодня вышел из казахстанского порта Актау и пришвартовался в порту Говсан.

Согласно сообщению, на судне находилось 98 40 и 20-футовых контейнеров.

По словам диспетчера Говсанского порта Вадим Сеидов, контейнеры разгружались на 6-м мосту терминала.

Груз прибыл из столицы северо-западной китайской провинции Шэньси, откуда будет отправлен в грузинский порт Поти, а затем в Европу через Черное море.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоASCO Transxəzər marşrutu ilə növbəti dəfə Hövsan limanına yük çatdırıb

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