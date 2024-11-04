ASCO в ближайшие 3 года выведет из своего флота 65 старых кораблей

ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) для достижения нулевой эмиссии в 2024-2027 годах выведет из состава флота 65 устаревших и неэффективных судов дедвейтной вместимостью 26 595 тонн.

ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) для достижения нулевой эмиссии в 2024-2027 годах выведет из состава флота 65 устаревших и неэффективных судов дедвейтной вместимостью 26 595 тонн.

Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, за счет этого ожидается снижение выбросов c судов компании примерно на 25%.

ASCO планирует принимать меры по декарбонизации поэтапно.

Начальный этап (2024-2027 годы) также включает обновление флота, приобретение или строительство более современных и топливосберегающих судов. В эти годы флот будет пополнен 17 новыми судами. Ожидается, что замена судов во флоте на более крупные, с большей грузоподъемностью и до 20% более эффективные с точки зрения энергоэффективности, с учетом увеличения дедвейта флота, позволит сократить выбросы до 9%.

Второй этап, охватывающий 2027-2030 годы, предполагает строительство или приобретение судов, работающих на метаноле и полностью электрических судов, а также модернизацию существующих судов. В этот период планируется построить 5 судов обеспечения, 5 пассажирских и 7 танкеров на метаноле, а также 4 портовых буксира на электротяге и модернизировать 8 судов для перехода на метанол. Ожидается, что использование голубого метанола на этих судах, с учетом увеличения дедвейта флота, приведет к сокращению выбросов до 10%.

Отметим, что по сравнению с дизелем метанол может снизить выбросы CO2 на 7%, выбросы SOx на 99%, а выбросы NOx на 60%.

Переход на использование альтернативного топлива во всем флоте запланирован на третий этап, охватывающий 2030-2040 годы. Таким образом, в соответствии с целями IMO, выбросы будут сокращены на 70-80% по сравнению с 2008 годом.

Четвертый этап охватывает 2040-2050 годы. В этот период планируется полный переход на альтернативное топливо и технологии с нулевыми выбросами, что, согласно целям IMO, означает 100%-ное сокращение выбросов и достижение уровня нулевых выбросов.

Также отметим, что ASCO имеет краткосрочный план действий, согласно которому первые 3 этапа должны быть выполнены к 2030 году. Хотя в проекте предусмотрен переход на суда на метаноле к 2027 году, для ускорения этого процесса уже ведется работа по привлечению финансовой поддержки для перехода на метанольные суда.

В соответствии со “Стратегией по сокращению выбросов парниковых газов с судов”, принятой Международной морской организацией ( IMO) в 2018 году и пересмотренной в 2023 году, поставлена цель сократить ежегодное количество выбросов от международной судоходной деятельности на 20% к 2030 году (стремясь довести эту цифру до 30%), достичь 70% снижения к 2040 году (стремится к 80%), а к 2050 году достичь уровня нулевых выбросов.