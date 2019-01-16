Азербайджанское каспийское морское пароходство усилило меры безопасности в связи с погодой

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Азербайджанское каспийское морское пароходство (ASCO) осуществило ряд предупредительных мер в связи с ожидаемым резким ухудшением погодных условий в акватории Каспийского моря и на Абшеронском полуострове.

Об этом сообщили Report в пресс-службе организации.

Согласно информации, находящиеся в подчинении ASCO суда письменно проинформированы о резкой смене погоды и мерах, которые необходимо предпринять, им даны соответствующие инструкции. Капитанам всех судов поручено строго соблюдать инструкции касательно мер безопасности. Кроме того, назначены дежурные суда по каждому району для незамедлительных мер в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

По данным Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, погода в стране резко изменится в ночь с 16 по 17 января и по первую половину 18 января. Так, 17-18 января будет дуть северо-западный ветер силой 20-25 м/с, периодически усиливаться до 30-35 м/с, в открытом море до 38-40 м/с, высота волн составит 3-5 метров, на следующем этапе - 6-8 метров и выше.