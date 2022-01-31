ASCO стала участником ​​Бакинского международного HR-форума

Департамент управления человеческими ресурсами (ДУЧР) Азербайджанского каспийского морского пароходства (ASCO) стал одним из участников Бакинского международного HR-форума (BIHRF), организованного Азербайджанским институтом человеческих ресурсов (HR).

Департамент управления человеческими ресурсами (ДУЧР) Азербайджанского каспийского морского пароходства (ASCO) стал одним из участников Бакинского международного HR-форума (BIHRF), организованного Азербайджанским институтом человеческих ресурсов (HR).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении ASCO.

Так, глава ДУЧР Севда Мамедова выступила на секции Форума "Развитие человеческого капитала". Она поделилась с участниками своим мнением на тему "Важность охраны психического здоровья и управления стрессом сотрудников со стороны работодателя", отметив, что этот вопрос приобрел особую актуальность в период пандемии.

HR-команда ASCO стала победителем в номинации "Лучшая стратегия в области кадровых технологий" на церемонии награждения HR AWARDS 2022, прошедшей в рамках Форума.

Бакинский международный HR-форум, проводимый впервые, представляет собой глобальное мероприятие, направленное на обмен последними тенденциями в области управления человеческими ресурсами, современными инновациями и развитием технологий, дискуссии и обмен мнениями.

В форуме приняли участие профессор Мичиганского университета, автор более 15 книг по HR Дэвид Ульрих, президент Европейской ассоциации управления Эвен Болстад, исполнительный директор SHRM по Ближнему Востоку и Северной Африке Вивек Арора и другие.