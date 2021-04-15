ASCO опубликовал отчет по безопасности и экологии по итогам года

В IV квартале 2020 года количество рабочих часов без потери трудоспособности во всех подразделениях ASCO составило 3,004,040 часов

ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) опубликовало отчет по качеству, здоровью, безопасности труда и защите окружающей среды по итогам 2020 года и за IV квартал.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ASCO.

В отчете представлены ​​новости в области безопасности, видеоролики о безопасности, сведения о произошедших авариях и случаях, медицинский отчет, статистика по качеству, здоровью, безопасности труда и защите окружающей среды, внутренний и внешний аудит, а также информация о мониторингах, пожарной безопасности, общих недочетах в области экологии и охране окружающей среды, сравнение недочетов по I, II, III четвертям, изменения в системе управления Качеством безопасности, подготовленные бюллетени по безопасности, обширная информация о тренингах по качеству, здоровью, безопасности труда и защите окружающей среды и т.д.

Отмечено, что в IV квартале 2020 года количество рабочих часов без потери трудоспособности во всех подразделениях ASCO составило 3,004,040 часов.

В отчете также говорится и о мерах, предпринятых в ASCO в связи с карантинным режимом, введенным из-за распространения коронавируса.

Отчет по безопасности содержит обширную информацию и о поставленных целях.