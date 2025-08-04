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ASCO обнародовало объем сданных отходов за первое полугодие

ASCO обнародовало объем сданных отходов за первое полугодие ASCO обнародовало объем сданных отходов за первое полугодие
Инфраструктура
4 августа 2025 г. 11:39
ASCO обнародовало объем сданных отходов за первое полугодие

В первом полугодии текущего года с судов и береговых объектов Азербайджанского каспийского морского пароходства (ASCO) на переработку отправлено 0,59 тонны бумаги, 0,57 тонны пластика, 14,9 тонны черных и 5,4 тонны цветных металлов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ASCO.

В январе-июне текущего года с судов ASCO было передано 62,78 м³ пластика, 318,3 м³ пищевых отходов, 441,21 м³ бытовых отходов (бумага-картон, ветошь, стекло, металл и т.д.), 33,7 м³ эксплуатационных отходов, 176,4 м³ нефтешлама, 2370,89 м³ льяльных вод, 72 617,3 м³ хозяйственно-бытовых сточных вод.

За отчетный период на береговые объекты ASCO сдано 11,28 тонны сгоревшего формовочного песка, 1040,94 тонны абразивных отходов (ржавчина с корпуса судов, краска, смесь гравия и песка), 61 581 тонна хозяйственно-бытовых сточных вод, 1037,8 тонны нефтесодержащих льяльных вод, 159,44 тонны смазочного масла, 3339,87 м³ бытовых отходов (бумага-картон, дерево, ветошь, стекло, металл, бутылки и др.), 564,85 м³ пищевых отходов, 232,75 м³ полимерных и пластиковых отходов, 39,6 м³ масляных и нефтяных отходов, 111,76 м³ резиновых отходов, 217,9 м³ эксплуатационных отходов и 0,066 м³ медицинских отходов.

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Версия на азербайджанском языке ASCO I yarımildə təhvil verdiyi tullantıların həcmini açıqlayıb

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