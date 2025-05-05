ASCO обнародовало объем сданных на утилизацию отходов в I квартале

ASCO обнародовало объем сданных на утилизацию отходов в I квартале

"Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) поделилось данными об объемах отходов, сданных на утилизацию в I квартале текущего года.

Как сообщили Report в ASCO, отходы переданы сертифицированным организациям, обладающим опытными специалистами и техническими ресурсами.

С судов ASCO передано на утилизацию 18,8 м³ пластмассы, 104,3 м³ пищевых отходов, 153,9 м³ бытовых отходов (бумага, картон, ветошь, стекло, металл и др.), 13 м³ эксплуатационных отходов, 79,2 м³ нефтяных остатков и шлама, 737,5 м³ подпалубных льяльных вод, 24089,3 м³ бытовых сточных вод.

С береговых объектов ASCO было утилизировано: 3,7 тонн отработанного формовочного песка, 263,5 тонн абразивных материалов (смесь ржавчины, краски, гравия и песка с корпуса судна), 19 686 тонн бытовых сточных вод, 265,9 тонн нефтесодержащих подпалубных и льяльных вод, 51,2 тонн смазочных масел, 1105,2 м³ бытовых отходов (бумага, картон, дерево, ветошь, стекло, металл, бутылки и др.), 204,2 м³ пищевых отходов, 84,25 м³ полимерных и пластмассовых отходов, 14,75 м³ масляных и нефтяных отходов, 30,4 м³ резиновых отходов, 85,6 м³ эксплуатационных отходов, 0,1 м³ медицинских отходов.

За отчетный период на переработку было отправлено в общей сложности 0,16 тонны бумаги и 0,05 тонны пластика.