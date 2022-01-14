ASCO направил предупреждение кораблям на Каспии

В связи с сильным ветром, наблюдаемым со второй половины дня 13 января, ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) направил предупреждение кораблям, плавающем в акватории Каспия.

В связи с сильным ветром, наблюдаемым со второй половины дня 13 января, ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) направил предупреждение кораблям, плавающем в акватории Каспия.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ASCO.

По информации, обеспечена безопасная стоянка кораблей в укрытиях. С утра 15 января корабли вновь вернутся к нормальной деятельности.

Напомним, что сегодня в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается облачная погода с осадками, мокрый снег и снег. Сильный северо-западный ветер смягчится во второй половине дня, вечером сменится юго-западным.

Температура воздуха ночью и днем составит 1-3° тепла, в Баку-1-3° тепла. Атмосферное давление повысится с 758 мм ртутного столба до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 80-90%.

В районах Азербайджана ожидается дождь, мокрый снег и снег, местами интенсивный. Ночью и утром будет туман. Будет дуть сильный западный ветер.

Температура воздуха ночью от 3° мороза до 2°тепла, днем 3-8° тепла, в горах ночью 4-9° мороза, днем 0-4° мороза, в высокогорье ночью 9-14° мороза, днем 0-5° мороза.