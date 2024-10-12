ASCO: Грузовое судно "Муровдаг" совершит первый рейс в Колумбию

ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) успешно завершило сделку по приобретению второго сухогруза типа Handysize.

ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) успешно завершило сделку по приобретению второго сухогруза типа Handysize.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО.

Проект профинансирован за счет средств, привлеченных от выпуска облигаций пароходства.

Новое судно в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева будет называться "Муровдаг".

Этот сухогруз обладает дедвейтом 38 000 тонн, как и первое судно типа Handysize - "Ходжалы", введенное в эксплуатацию в мае текущего года. Его длина составляет 179,9 метра, ширина — 30 метров, высота борта — 15 метров, осадка — 10,47 метра, а максимальная скорость — 15,7 узлов. Небольшая осадка при максимальной загрузке позволяет ему с легкостью заходить в множество мелководных портов.

Судно, соответствующее международным экологическим стандартам, экономичное в потреблении топлива и оснащенное самыми современными системами безопасности, было построено в Японии в 2020 году.

Сухогруз, имеющий неограниченную дальность плавания, совершит первый рейс из Китая в Эквадор, а оттуда в Колумбию. Ожидается, что оно прибудет в порт назначения в декабре.