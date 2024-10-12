О нас

ASCO: Грузовое судно "Муровдаг" совершит первый рейс в Колумбию

ASCO: Грузовое судно "Муровдаг" совершит первый рейс в Колумбию ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) успешно завершило сделку по приобретению второго сухогруза типа Handysize.
Инфраструктура
12 октября 2024 г. 11:28
ASCO: Грузовое судно Муровдаг совершит первый рейс в Колумбию

ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) успешно завершило сделку по приобретению второго сухогруза типа Handysize.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО.

Проект профинансирован за счет средств, привлеченных от выпуска облигаций пароходства.

Новое судно в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева будет называться "Муровдаг".

Этот сухогруз обладает дедвейтом 38 000 тонн, как и первое судно типа Handysize - "Ходжалы", введенное в эксплуатацию в мае текущего года. Его длина составляет 179,9 метра, ширина — 30 метров, высота борта — 15 метров, осадка — 10,47 метра, а максимальная скорость — 15,7 узлов. Небольшая осадка при максимальной загрузке позволяет ему с легкостью заходить в множество мелководных портов.

Судно, соответствующее международным экологическим стандартам, экономичное в потреблении топлива и оснащенное самыми современными системами безопасности, было построено в Японии в 2020 году.

Сухогруз, имеющий неограниченную дальность плавания, совершит первый рейс из Китая в Эквадор, а оттуда в Колумбию. Ожидается, что оно прибудет в порт назначения в декабре.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ASCO: “Murovdağ” yük gəmisinin ilk səfəri Kolumbiyaya olacaq

Экслюзивные новости

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
11 октября 2024 г. 10:41
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
11 октября 2024 г. 09:42
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
9 октября 2024 г. 14:03
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
9 октября 2024 г. 11:36
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
8 октября 2024 г. 10:40
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
7 октября 2024 г. 11:54
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
5 октября 2024 г. 18:59
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
3 октября 2024 г. 14:18
Стивен Гамбург: Сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли - главное условие защиты окружающей среды
Стивен Гамбург: Сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли - главное условие защиты окружающей среды
3 октября 2024 г. 12:26
Ник Бейкер: Великобритания поддерживает приоритеты председательством Азербайджана по COP29 - ИНТЕРВЬЮ
ФотоНик Бейкер: Великобритания поддерживает приоритеты председательством Азербайджана по COP29 - ИНТЕРВЬЮ
30 сентября 2024 г. 13:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi