Директор центра: ASAN Viza выдается за 30 секунд в связи с Лигой Европы

"ASAN Viza выдается за 30 секунд в связи с проведением Лиги Европы в Азербайджане".

Как сообщает Report, об этом на презентации портала MyGov заявил директор Центра развития электронного правительства Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям Фариз Джафаров.

"Ранее виза выдавалась в течение 3 дней с момента подачи заявления. Затем эта система была усовершенствована, и время сократилось до 3 часов. В связи с Лигой Европы ASAN Viza выдается за 30 секунд", - сказал он.