Арифу Азизову предоставлена персональная пенсия президента

12 октября, 2018 20:53

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении Арифу Азизову персональной пенсии президента Азербайджанской Республики. Как сообщает Report, согласно распоряжению, за многолетнюю плодотворную деятельность в области строительства и реставрации историко-архитектурных памятников в Нахчыванской Автономной Республике Арифу Бейляр оглу Азизову предоставлена персональная пенсия президента Азербайджанской Республики. Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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