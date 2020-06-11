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Ариф Мамедов: В апреле-мае самолетами перевезено около 25 тыс. пассажиров

​Ариф Мамедов: В апреле-мае самолетами перевезено около 25 тыс. пассаж

Мы впервые разместили информацию на международном уровне, что до 31 мая полеты в Азербайджан запрещены. Затем мы обновили эти данные и продлили срок запрета до 1 июля.

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявил директор Государственного агентства гражданской авиации при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Ариф Мамедов.

"За этот период не было никаких запретов на грузоперевозки воздушным транспортом, их рост составил 25-27%. Кроме того, в апреле-мае было перевезено около 25 тысяч пассажиров", - отметил он.

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