Ариф Агаев: Открытие железной дороги Агдам-Ханкенди планируется в 2027 году

Открытие железной дороги Агдам-Ханкенди планируется в 2027 году.

Как сообщает корреспондент Report из Кюрдемира, об этом заявил заместитель председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ариф Агаев.

"В начале года прошлого года были восстановлены маршруты Баку-Балакян-Баку, в июне - Баку-Газах-Баку, в августе - Баку-Агдам-Баку. Кроме этого, была введена в эксплуатацию линия Гянджа-Габала-Гянджа. В следующем году планируется открытие как железной дороги Агдам-Ханкенди, так и Ханкендинского железнодорожного и автовокзального комплекса", - сказал Агаев.

По его словам, в 2025 году объем пассажирских перевозок по железной дороге значительно увеличился.

"В результате принятых мер в 2025 году АЖД достигли рекордного показателя, перевезя более 10 млн пассажиров, что еще раз демонстрирует важностью, которую мы придаем повышению качества обслуживания и удовлетворенности клиентов", - добавил он.

Протяженность ж/д Агдам-Ханкенди составит 28 км, а с учетом боковых путей - 30,8 км. В рамках проекта предусмотрено строительство трех станций - Аскеран, Ходжалы, а также железнодорожного и автовокзального комплекса в Ханкенди. Также будет создано 123 инженерных сооружения, 28 км систем связи и сигнализации.