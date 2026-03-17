Анна Соаве: Города сталкиваются с климатическими и технологическими вызовами

Города сегодня сталкиваются с рядом вызовов, включая изменение климата, энергетический переход, транспортные проблемы, урбанизацию и технологическую трансформацию.

Как сообщает Report, об этом заявила глава Странового офиса Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анна Соаве на информационной сессии для частного сектора в рамках Всемирного форума городов (WUF13).

По ее словам, азербайджанский частный сектор может активно участвовать в глобальной платформе WUF13: "Города формируются не только архитекторами и специалистами по городскому планированию, но и инновационными решениями бизнеса, инвестициями и ожиданиями людей. WUF13 - это открытая глобальная платформа, где объединяются государственные учреждения, инвесторы, ученые, компании и гражданское общество. Она позволяет совместно формировать будущее городов".

Соаве также отметила, что в настоящее время более 3 млрд человек в мире живут в ненадлежащих жилищных условиях, что оказывает серьезное влияние на здоровье, безопасность и экономическую производительность.