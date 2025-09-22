Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    Анар Рзаев: Внедрение новых механизмов поможет обеспечить работу автобусных маршрутов до полуночи

    Инфраструктура
    • 22 сентября, 2025
    • 12:28
    Анар Рзаев: Внедрение новых механизмов поможет обеспечить работу автобусных маршрутов до полуночи

    Новые механизмы совершенствования сферы пассажирских перевозок позволят устранить многие проблемы, благодаря чему большинство автобусных маршрутов будут работать до полуночи.

    Как передает Report, об этом заявил председатель правления Агентства наземного транспорта (AYNA) Анар Рзаев на сегодняшнем брифинге.

    По его словам, в вечерние часы некоторые автобусные маршруты прекращают работу раньше положенного времени из-за низкого пассажиропотока, и, как следствие, нерентабельности. Автобусы снимают с линий и направляют в депо.

    "Несмотря на постоянное расширение парка автобусов, существующая модель не позволяет системно решить проблему. Интервалы между автобусами на маршрутах растут, либо полностью прекращается автобусное сообщение в определенные часы дня. После внедрения новых механизмов графики пассажирских перевозок станут более гибкими. Во многих случаях маршруты будут функционировать до 00:00 часов. Также мы рассмотрим возможность продления работы некоторых маршрутов до более позднего времени", - отметил он.

