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Анар Рзаев: В Баку есть потребность в дополнительных 500 автобусах

Анар Рзаев: В Баку есть потребность в дополнительных 500 автобусах Если в часы пик в Баку загруженность автобусов будет ниже 70%, то их привлекательность для пассажиров повысится.
Инфраструктура
15 февраля 2024 г. 20:35
Анар Рзаев: В Баку есть потребность в дополнительных 500 автобусах

Если в часы пик в Баку загруженность автобусов будет ниже 70%, то их привлекательность для пассажиров повысится.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана (АНТА) при Министерстве цифрового развития и транспорта Анар Рзаев.

По его словам, повышение привлекательности автобусов связано с интервалами, вместимостью автобусов и оптимизацией маршрутов: "По нашим подсчетам, в городе Баку должно действовать 2 500 автобусов. То есть, в настоящее время есть необходимость дополнительно в 500 автобусах".

Кроме того, А.Рзаев отмечает, что движение автобусов по маршруту должно быть регулярными: "Перевозчик не может прекратить обслуживание в любой момент. Маршруты должны работать до 24:00".

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Версия на азербайджанском языке Anar Rzayev: "Bakıda əlavə 500 avtobusa ehtiyac var"

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