Анар Рзаев: В Баку есть потребность в дополнительных 500 автобусах

Если в часы пик в Баку загруженность автобусов будет ниже 70%, то их привлекательность для пассажиров повысится.

Если в часы пик в Баку загруженность автобусов будет ниже 70%, то их привлекательность для пассажиров повысится.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана (АНТА) при Министерстве цифрового развития и транспорта Анар Рзаев.

По его словам, повышение привлекательности автобусов связано с интервалами, вместимостью автобусов и оптимизацией маршрутов: "По нашим подсчетам, в городе Баку должно действовать 2 500 автобусов. То есть, в настоящее время есть необходимость дополнительно в 500 автобусах".

Кроме того, А.Рзаев отмечает, что движение автобусов по маршруту должно быть регулярными: "Перевозчик не может прекратить обслуживание в любой момент. Маршруты должны работать до 24:00".