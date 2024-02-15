Анар Рзаев: Скоро будет доступна оплата проезда в бакинских автобусах банковскими картами

Всего в Баку 300 автобусов, на которых невозможно установить терминалы безналичной оплаты.

Всего в Баку 300 автобусов, на которых невозможно установить терминалы безналичной оплаты.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана (АНТА) при Министерстве цифрового развития и транспорта Анар Рзаев.

По его словам, эти автобусы должны быть обновлены: "Кроме того, в около 200 автобусах скоро будет обеспечена безналичная оплата. Однако и это не решает проблему полностью".

Он подчеркнул, что в настоящее время проводятся исследования.

"В ближайшее время ожидается завершение работ по обеспечению возможности оплаты в автобусах всеми картами, в том числе банковскими”, - сказал А.Рзаев.