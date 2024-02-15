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Анар Рзаев: Скоро будет доступна оплата проезда в бакинских автобусах банковскими картами 

Анар Рзаев: Скоро будет доступна оплата проезда в бакинских автобусах банковскими картами  Всего в Баку 300 автобусов, на которых невозможно установить терминалы безналичной оплаты.
Инфраструктура
15 февраля 2024 г. 20:55
Анар Рзаев: Скоро будет доступна оплата проезда в бакинских автобусах банковскими картами 

Всего в Баку 300 автобусов, на которых невозможно установить терминалы безналичной оплаты.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана (АНТА) при Министерстве цифрового развития и транспорта Анар Рзаев.

По его словам, эти автобусы должны быть обновлены: "Кроме того, в около 200 автобусах скоро будет обеспечена безналичная оплата. Однако и это не решает проблему полностью".

Он подчеркнул, что в настоящее время проводятся исследования.

"В ближайшее время ожидается завершение работ по обеспечению возможности оплаты в автобусах всеми картами, в том числе банковскими”, - сказал А.Рзаев.

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Версия на азербайджанском языке Anar Rzayev: "Yaxın vaxtlarda Bakıda avtobuslarda bank kartları ilə ödəniş mümkün olacaq"

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