    Анар Рзаев: Для обновления автобусного парка внедрят систему брутто-контрактов

    Инфраструктура
    22 сентября, 2025
    • 12:18
    Анар Рзаев: Для обновления автобусного парка внедрят систему брутто-контрактов

    Интеграция маршрутной сети, охватывающей территорию Баку и Абшерона, слабая, существуют дублирующие маршруты, и 17% городского населения имеет ограниченный доступ к автобусной сети.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Азербайджанского агентства наземного транспорта Анар Рзаев на брифинге, посвященном вопросам, вытекающим из указа президента Ильхама Алиева о некоторых мерах по совершенствованию сферы регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом.

    По его словам, с внедрением новой системы ожидается, что потребность в автобусах при пассажирских перевозок составит 2 800 единиц.

    "Невозможно обеспечить необходимые инвестиции для обновления автобусного парка в ближайшие несколько лет операторами, работающими на основе простой бизнес-модели и не обладающими финансовой устойчивостью. В связи с этим для постоянного поддержания высокого качества услуг общественного транспорта на территории Баку и Абшерона и формирования устойчивого механизма финансирования обновления автобусного парка будет применена система "брутто-контрактов (заключается между городскими властями и перевозчиками в зависимости от километража маршрута - ред.)", - отметил он.

    Рзаев добавил, что в рамках модели доходы от оплаты проезда будут аккумулироваться в регулирующем органе, часть оплаты за услуги, предоставляемые перевозчиком, будет покрываться из этих средств, а недостающая часть - за счет средств, выделяемых государством.

    Лента новостей