Анар Рзаев: AYNA не располагает нужными механизмами наказания перевозчиков за качество услуг

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) не располагает эффективными механизмами для привлечения к ответственности перевозчиков за низкое качество услуг.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления AYNA Анар Рзаев на сегодняшнем брифинге.

По его словам, одной из главных трудностей является недостаточность существующих правовых механизмов для привлечения перевозчиков к ответственности за качество пассажирских перевозок.

"Однако новый подход – модель "брутто-контракта" – как раз и призван заполнить этот пробел. Благодаря этому механизму будет осуществляться ежедневный контроль за деятельностью перевозчиков, а в случае несоблюдения стандартов качества будут приниматься такие эффективные меры, как штрафы или расторжение контракта. Таким образом, комфорт и безопасность пассажиров будут обеспечиваться напрямую", - сказал Рзаев.