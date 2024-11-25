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Анар Гулиев: Снос зданий в Баку в основном зависит от заказчиков

Анар Гулиев: Снос зданий в Баку в основном зависит от заказчиков Снос зданий в Баку в основном зависит от заказчиков, в том числе от предпринимателей.
Инфраструктура
25 ноября 2024 г. 10:56
Анар Гулиев: Снос зданий в Баку в основном зависит от заказчиков

Снос зданий в Баку в основном зависит от заказчиков, в том числе от предпринимателей.

Об этом в заявлении Report сказал председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев.

По его словам, генеральный план определяет направления развития Баку: "Однако, вопрос о том, какая работа будет проводиться в определенной части города, зависит от отдельных заказчиков, в том числе предпринимателей и исполнительной власти. В настоящее время строительные компании заинтересованы в сносе старых зданий и строительстве на их месте новых, и эти проекты реализуются как в Баку, так и в регионах".

Гулиев добавил, что на начальном этапе могут быть снесены построенные хаотично и без плана одно-, двухэтажные дома с плохими жилищными условиями: "Кроме того, имеется достаточное количество аварийных зданий. Такие здания есть как в Баку, так и в Гяндже и Сумгайыте. Предусматривается поэтапный снос этих зданий. Некоторые здания можно снести и на их месте построить новые. Однако в некоторых местах проводить строительные работы невозможно, и в таких случаях будут проведены работы по благоустройство. Процесс будет сложно осуществить только за счет частных средств. Государство должно оказать соответствующую поддержку".

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Версия на азербайджанском языке Anar Quliyev: "Bakıda söküntü işlərinin aparılması əsasən sifarişçilərdən asılıdır"

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