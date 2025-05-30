Анар Гулиев пригласил своих коллег на Всемирный форум градостроительства в Баку

Анар Гулиев пригласил своих коллег на Всемирный форум градостроительства в Баку

Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев пригласил своих коллег из разных стран принять участие в 3-м Азербайджанском национальном форуме градостроительства (NUFA), который пройдет в октябре этого года, и в WUF13, который состоится в Баку в 2026 году, а также присоединится к обмену опытом по зеленому и устойчивому городскому развитию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на комитет.

Согласно информации, под руководством Гулиева азербайджанская делегация посетила Найроби и приняла участие во 2-ой сессии Ассамблеи Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat).

В рамках визита председатель Комитета и национальный координатор 30-ой сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13) Гулиев провел двусторонние встречи с исполнительным директором UN-Habitat и руководителями делегаций ряда стран для обсуждения вопросов подготовки к WUF13, который пройдет в нашей стране в 2026 году, участия в Форуме и возможностей будущего сотрудничества.