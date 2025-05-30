О нас

Анар Гулиев пригласил своих коллег на Всемирный форум градостроительства в Баку

Анар Гулиев пригласил своих коллег на Всемирный форум градостроительства в Баку Анар Гулиев пригласил своих коллег на Всемирный форум градостроительства в Баку
Инфраструктура
30 мая 2025 г. 18:22
Анар Гулиев пригласил своих коллег на Всемирный форум градостроительства в Баку

Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев пригласил своих коллег из разных стран принять участие в 3-м Азербайджанском национальном форуме градостроительства (NUFA), который пройдет в октябре этого года, и в WUF13, который состоится в Баку в 2026 году, а также присоединится к обмену опытом по зеленому и устойчивому городскому развитию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на комитет.

Согласно информации, под руководством Гулиева азербайджанская делегация посетила Найроби и приняла участие во 2-ой сессии Ассамблеи Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat).

В рамках визита председатель Комитета и национальный координатор 30-ой сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13) Гулиев провел двусторонние встречи с исполнительным директором UN-Habitat и руководителями делегаций ряда стран для обсуждения вопросов подготовки к WUF13, который пройдет в нашей стране в 2026 году, участия в Форуме и возможностей будущего сотрудничества.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAnar Quliyev həmkarlarını Bakıda baş tutacaq Ümumdünya Şəhərsalma Forumuna dəvət edib

Другие новости из категории

В Баку на улице Фатали хана Хойского появится четвертая полоса движения
В Баку на улице Фатали хана Хойского появится четвертая полоса движения
30 мая 2025 г. 18:08
AYNA: Будут установлены еще 15 автобусных павильонов
AYNA: Будут установлены еще 15 автобусных павильонов
30 мая 2025 г. 16:34
Карабаев: Средний коридор открывает большие перспективы для транспортного сектора Казахстана
Карабаев: Средний коридор открывает большие перспективы для транспортного сектора Казахстана
30 мая 2025 г. 13:25
Анар Гулиев: Азербайджан реализует комплексные инициативы по строительству жилья
ФотоАнар Гулиев: Азербайджан реализует комплексные инициативы по строительству жилья
30 мая 2025 г. 12:55
АЖД вводит дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку
АЖД вводит дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку
30 мая 2025 г. 09:37
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
30 мая 2025 г. 08:17
Нармин Халилова: Лачынский аэропорт - символ возвращения и возрождения
ФотоНармин Халилова: Лачынский аэропорт - символ возвращения и возрождения
29 мая 2025 г. 21:28
Анар Гулиев: Всемирный градостроительный форум в Баку станет одной из платформ для глобального диалога
Анар Гулиев: Всемирный градостроительный форум в Баку станет одной из платформ для глобального диалога
29 мая 2025 г. 18:44
Азербайджан и Кения обсудили перспективы сотрудничества в области зеленого градостроительства
ФотоАзербайджан и Кения обсудили перспективы сотрудничества в области "зеленого" градостроительства
29 мая 2025 г. 18:28
Баку как центр притяжения авиаинноваций: от подготовки кадров до космического наблюдения
Баку как центр притяжения авиаинноваций: от подготовки кадров до космического наблюдения
29 мая 2025 г. 16:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi