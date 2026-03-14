    Анар Гулиев: Бакинский олимпийский стадион почти готов к проведению WUF13

    Работы на Бакинском олимпийском стадионе, где пройдет Всемирный форум городов (WUF13), находятся на завершающей стадии.

    Как сообщает Report, об этом председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев заявил на сегодняшнем брифинге в рамках XIII Глобального Бакинского форума.

    По его словам, подготовка к форуму идет полным ходом. "Олимпийский стадион вновь окажется в центре внимания мировой общественности как площадка проведения столь важного мероприятия. Являясь высококлассным объектом, он обеспечит эффективную логистику, бесперебойную работу и высокий уровень гостеприимства для всех участников. Строительные работы находятся на завершающей стадии", - сказал он.

    Гулиев подчеркнул, что на стадионе пройдут 40 основных сессий, около 350 параллельных мероприятий, а также комплексная выставка Urban Expo.

    "Urban Expo - это нечто большее, чем просто выставочное пространство. Она станет центром диалога, партнерства и практического сотрудничества. Стартапы и новаторы получат возможность представить проверенные решения в сфере жилищного строительства со всего мира", - добавил он.

    Всемирный форум городов (WUF13) WUF13 Анар Гулиев Глобальный Бакинский форум
    Anar Quliyev: Bakı Olimpiya Stadionu WUF13-ün keçirilməsinə hazır vəziyyətdədir
    Ты - Король

