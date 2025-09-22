Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    Анар Гулиев: Генпланы 10 городов Азербайджана находятся на стадии утверждения

    Инфраструктура
    • 22 сентября, 2025
    • 18:50
    В Азербайджане по сей день обновлены генеральные планы для 65 из 79 городов, планы еще 10 городов находятся на стадии утверждения.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госкомитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев на I Азербайджанском международном инвестиционном форуме (AIIF 2025) в Баку.

    По его словам, эти работы проводятся при участии экспертов в области градостроительства с международным опытом и соответствуют лучшим мировым практикам.

    Гулиев отметил, что эти планы играют важную роль в принятии инвестиционных решений, снижают неопределенность, минимизируют риски инвесторов и интегрируют ключевые приоритеты: "С 2018 года применяется комплексный подход к пространственному развитию, начата систематическая разработка и реализация генеральных планов. Все города и поселки страны управляются 20-летними генеральными планами, которые регулярно обновляются, чтобы их можно было адаптировать к меняющимся требованиям, новым трендам и приоритетам политики".

    AIIF 2025 генплан города
