Анар Гулиев: Генпланы 10 городов Азербайджана находятся на стадии утверждения

В Азербайджане по сей день обновлены генеральные планы для 65 из 79 городов, планы еще 10 городов находятся на стадии утверждения.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госкомитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев на I Азербайджанском международном инвестиционном форуме (AIIF 2025) в Баку.

По его словам, эти работы проводятся при участии экспертов в области градостроительства с международным опытом и соответствуют лучшим мировым практикам.

Гулиев отметил, что эти планы играют важную роль в принятии инвестиционных решений, снижают неопределенность, минимизируют риски инвесторов и интегрируют ключевые приоритеты: "С 2018 года применяется комплексный подход к пространственному развитию, начата систематическая разработка и реализация генеральных планов. Все города и поселки страны управляются 20-летними генеральными планами, которые регулярно обновляются, чтобы их можно было адаптировать к меняющимся требованиям, новым трендам и приоритетам политики".