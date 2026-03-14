Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Анаклаудия Россбах: WUF13 пройдет в критически важный для городского развития период

    Инфраструктура
    • 14 марта, 2026
    • 10:01
    Анаклаудия Россбах: WUF13 пройдет в критически важный для городского развития период

    Всемирный форум городов (WUF13) пройдет в крайне важный период, на нем будут согласованы дальнейшие шаги в сфере городского развития.

    Как сообщает Report, об этом исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах заявила на брифинге в рамках XIII Глобального Бакинского форума.

    Она подчеркнула, что в Баку на WUF13 соберутся министры, отвечающие за вопросы жилья и городского развития, чтобы обсудить достигнутый прогресс и определить дальнейшие шаги.

    "Всемирный городской форум состоится всего за несколько месяцев до июля, когда в Нью-Йорке, в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, государства-члены проведут обзор реализации Новой городской повестки. Здесь, в Баку, мы соберем министров, отвечающих за жилье и городское развитие, чтобы обсудить достигнутый прогресс и определить дальнейшие шаги.

    В этом году в Нью-Йорке также состоится обзор Цели устойчивого развития №11, посвященной устойчивым городам и населенным пунктам. Мы серьезно обеспокоены показателем ЦУР 11.1, который касается доступа к жилью и проблемы неформальных поселений. Этот вопрос также будет обсуждаться здесь, в Баку. Мы все еще очень далеки от достижения целей ЦУР 11", - заявила она.

    Россбах отметила, что в настоящее время мир переживает серьезный жилищный кризис.

    "Сегодня значительное число людей живет в крайне уязвимых и нестабильных условиях. По нашим оценкам, около 300 млн человек являются бездомными, более 1 млрд проживают в неформальных поселениях или трущобах без доступа к чистой воде, базовой инфраструктуре и основным услугам - здравоохранению, образованию, городским возможностям и рабочим местам. Мы также оцениваем, что почти половина населения планеты - около 3 млрд человек - сегодня живет в неадекватных жилищных условиях", - добавила она.

    Anaklaudiya Rossbax: WUF13 şəhər inkişafı üçün son dərəcə əhəmiyyətli bir dövrdə keçiriləcək
    Ты - Король

    Последние новости

    10:23

    В Багдаде в результате авиаудара погиб один человек

    Другие страны
    10:12
    Фото

    В Баку прошел курс НАТО

    Армия
    10:07

    Игорь Гарафулич: WUF13 станет пространством для диалога на фоне глобальных вызовов

    Инфраструктура
    10:03

    КНДР запустил 10 баллистических ракет - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    10:01

    Анаклаудия Россбах: WUF13 пройдет в критически важный для городского развития период

    Инфраструктура
    09:44

    Зафиксирован ракетный удар по территории посольства США в Багдаде

    Другие страны
    09:41

    Анар Гулиев: На данный момент на WUF13 зарегистрировано около 15 тыс. участников

    Внешняя политика
    09:35

    Анар Гулиев: Бакинский олимпийский стадион почти готов к проведению WUF13

    Инфраструктура
    09:24

    В России при пожаре погиб человек

    В регионе
    Лента новостей