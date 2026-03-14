Анаклаудия Россбах: WUF13 пройдет в критически важный для городского развития период

Всемирный форум городов (WUF13) пройдет в крайне важный период, на нем будут согласованы дальнейшие шаги в сфере городского развития.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах заявила на брифинге в рамках XIII Глобального Бакинского форума.

"Всемирный городской форум состоится всего за несколько месяцев до июля, когда в Нью-Йорке, в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, государства-члены проведут обзор реализации Новой городской повестки. Здесь, в Баку, мы соберем министров, отвечающих за жилье и городское развитие, чтобы обсудить достигнутый прогресс и определить дальнейшие шаги.

В этом году в Нью-Йорке также состоится обзор Цели устойчивого развития №11, посвященной устойчивым городам и населенным пунктам. Мы серьезно обеспокоены показателем ЦУР 11.1, который касается доступа к жилью и проблемы неформальных поселений. Этот вопрос также будет обсуждаться здесь, в Баку. Мы все еще очень далеки от достижения целей ЦУР 11", - заявила она.

Россбах отметила, что в настоящее время мир переживает серьезный жилищный кризис.

"Сегодня значительное число людей живет в крайне уязвимых и нестабильных условиях. По нашим оценкам, около 300 млн человек являются бездомными, более 1 млрд проживают в неформальных поселениях или трущобах без доступа к чистой воде, базовой инфраструктуре и основным услугам - здравоохранению, образованию, городским возможностям и рабочим местам. Мы также оцениваем, что почти половина населения планеты - около 3 млрд человек - сегодня живет в неадекватных жилищных условиях", - добавила она.