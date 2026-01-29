AmCham: К 2030 году в Азербайджане необходимо электрифицировать 30% автобусного парка

В Азербайджане к 2030 году необходимо электрифицировать не менее 30% автобусного парка в рамках перехода к "зеленому транспорту".

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham) "Белая книга - 2025".

В документе отмечается, что развитие экологически чистого транспорта напрямую связано с сокращением выбросов углекислого газа и соответствует национальным климатическим обязательствам страны.

Эксперты AmCham подчеркивают, что транспорт, особенно в городах, остается одним из основных источников загрязнения воздуха.

В отчете также указано, что в Азербайджане уже предприняты шаги по развитию электрического транспорта, включая запуск электробусов в Баку, налоговые и таможенные льготы для электромобилей, а также улучшение условий кредитования.

Вместе с тем AmCham считает, что для достижения целей необходимы дополнительные меры, в том числе развитие зарядной инфраструктуры и привлечение частных инвестиций.