    AmCham: К 2030 году в Азербайджане необходимо электрифицировать 30% автобусного парка

    Инфраструктура
    • 29 января, 2026
    • 13:50
    В Азербайджане к 2030 году необходимо электрифицировать не менее 30% автобусного парка в рамках перехода к "зеленому транспорту".

    Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham) "Белая книга - 2025".

    В документе отмечается, что развитие экологически чистого транспорта напрямую связано с сокращением выбросов углекислого газа и соответствует национальным климатическим обязательствам страны.

    Эксперты AmCham подчеркивают, что транспорт, особенно в городах, остается одним из основных источников загрязнения воздуха.

    В отчете также указано, что в Азербайджане уже предприняты шаги по развитию электрического транспорта, включая запуск электробусов в Баку, налоговые и таможенные льготы для электромобилей, а также улучшение условий кредитования.

    Вместе с тем AmCham считает, что для достижения целей необходимы дополнительные меры, в том числе развитие зарядной инфраструктуры и привлечение частных инвестиций.

    AmCham Azerbaijan электробусы автобусный парк
    "AmCham": Azərbaycanda 2030-cu ilədək avtobus parkının 30 %-nin elektrikləşdirilməsinə nail olunmalıdır
    AmCham: Azerbaijan needs to electrify 30% of bus fleet by 2030
