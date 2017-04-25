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    Алят будет развиваться как город-спутник столицы

    Об этом заявил гендиректор Бакинского международного морского торгового порта Талех Зиядов
    © Report.az

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ В будущем планируется развивать Алят как город-спутник Баку. Как сообщает Report, об этом сказал генеральный директор ЗАО “Бакинский международный морской торговый порт” Талех Зиядов на Втором международном форуме SOCAR.

    “Азербайджан намерен создать здесь региональный центр. В Аляте выделено 400 га для Бакинского порта и 450 га для зоны свободной торговли. Бывший военный аэропорт, находящийся в 10 км отсюда, станет коммерческим аэропортом для грузоперевозок, и это очень интересный проект”, - сказал Т. Зиядов.

    По его словам, проект Бакинского порта реализуется под непосредственным патронажем президента Ильхама Алиева: “Сейчас мы разрабатываем правовой режим порта. Это сыграет важную роль для привлечения крупных инвесторов. В целом, самую большую сложность в развитии экономики и нефтяной страны представляет процесс реформирования".  

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