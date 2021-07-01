Alstom передала Азербайджанским железным дорогам первые семь электровозов

Эти грузовые локомотивы могут работать при температуре от -25 °C до 50 °C

Французская компания Alstom объявила о сдаче в эксплуатацию первых семи грузовых электровозов, произведенных для Азербайджанских железных дорог (ADY).

Как передает Report со ссылкой на сообщение компании, локомотивы Prima T8 AZ8A будут работать на главном грузовом транзитном пути, который недавно был заменен с 3 кВ постоянного тока на 25 кВ переменного тока.

Первоначально локомотивы Prima T8 AZ8A будут курсировать по коридору Восток-Запад Шелкового пути Азербайджана, соединяющему основные порты Каспийского моря с границей Грузии. Затем они начнут работать по всей стране.

Prima T8 компании Alstom может буксировать до 9 000 тонн - это двухсекционный грузовой локомотив 25 тонн на ось.

Он имеет постоянную мощность 8,8 МВт и может двигаться со скоростью 120 км/ч.

Благодаря модульной конструкции локомотив требует минимального обслуживания и отличается надежностью и низкими затратами в течение жизненного цикла.

Эти грузовые локомотивы могут работать при температуре от -25 °C до 50 °C.

Управляющий директор Alstom в Западной и Центральной Азии Гийом Триттер сказал: «Благодаря своему стратегическому расположению, на перекрестке Шелкового пути, этот проект направлен на развитие железнодорожной инфраструктуры всего региона. Наши локомотивы играют ключевую роль в увеличении грузоперевозок в Азербайджане, кроме того, они также способствуют достижению амбициозных целей страны по соединению соседних стран».

В августе прошлого года Alstom начала кампанию по валидации грузовых локомотивов Prima T8 AZ8A на основной транзитной линии грузовых перевозок в Азербайджане.

В 2014 году ADY выбрала совместное предприятие Alstom EKZ для поставки 50 электровозов за 342,71 миллионов долларов США (288 миллионов евро).

В заказ вошли 40 тяжелых грузовых локомотивов Prima T8 AZ8A и десять пассажирских локомотивов Prima M4 AZ4A.

Alstom утверждает, что за последние 20 лет она продала более 3 200 локомотивов Prima по всему миру.