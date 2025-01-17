Али Асадов: Важны совместные усилия для полного запуска БТК

Необходимо подчеркнуть важность совместных усилий Азербайджана и Грузии для полного запуска железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Необходимо подчеркнуть важность совместных усилий Азербайджана и Грузии для полного запуска железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сказал премьер-министр Али Асадов на 10-м заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией в Баку.

По его словам, в результате дополнительных инвестиций Азербайджана и усилий Грузии годовая пропускная способность БТК увеличилась с 1 млн до 5 млн тонн:

"Эта железнодорожная линия, а также Бакинский международный морской торговый порт являются неотъемлемой частью Среднего коридора. В настоящее время проводятся работы по увеличению годовой пропускной способности порта с 15 млн до 25 млн тонн. Грузинские порты Поти и Батуми также являются важными элементами развития Среднего коридора. Мы очень рады, что сегодня соответствующие ведомства подпишут меморандум о сотрудничестве в сфере транспортного коридора".

Руслан Гасанов