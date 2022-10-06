Али Асадов: Транзитные грузоперевозки по коридорам Восток-Запад и Север-Юг увеличились

Посредством коридоров Восток-Запад и Север-Юг наблюдается ежегодный рост грузоперевозок через территорию Азербайджана. Так, за 8 месяцев текущего года транзитные грузоперевозки через нашу страну по коридору Восток-Запад увеличились на 20%, а по маршруту С

Посредством коридоров Восток-Запад и Север-Юг наблюдается ежегодный рост грузоперевозок через территорию Азербайджана. Так, за 8 месяцев текущего года транзитные грузоперевозки через нашу страну по коридору Восток-Запад увеличились на 20%, а по маршруту Север-Юг – на 33%.

Как передает Report со ссылкой на Кабинет министров Азербайджана, об этом премьер-министр Али Асадов сказал на проходящем в Москве 2-м Каспийском экономическом форуме.

Ключевым звеном данных коридоров премьер-министр назвал Бакинский международный морской торговый порт, по которому наблюдается ежегодное увеличение объемов транзитных грузов.

По мнению А.Асадова, растущая значимость Каспийского региона, как части международных транспортных коридоров, предполагает также и оптимизацию роли морских портов: "В этой связи ведется работа по увеличению перевалочных мощностей Бакинского порта с 15 до 25 млн тонн грузов в год".

Говоря о международных перевозках по Каспию, А.Асадов акцентировал внимание на проблеме обмеления. Было отмечено, что перед прикаспийскими государствами стоит необходимость в принятии неотложных мер по осуществлению постоянных работ по углублению морского дна. Подчеркнута необходимость решения этой проблемы для организации полноценной транспортировки грузов.

А.Асадов расценил состоявшуюся 9 сентября в Баку первую трехстороннюю встречу между Азербайджаном, Россией и Ираном как важный шаг для развития международного транспортного коридора Север-Юг. По его словам, по итогам встречи была подписана Бакинская декларация, в которой стороны выразили готовность к сотрудничеству и оценке возможностей для доведения уровня транзита по коридору Север-Юг до 15 млн тонн в год к 2030 году.

Премьер-министр проинформировал участников форума о возможностях гражданского грузового флота Азербайджана, а также Бакинского судостроительного завода, доведено до внимания, что его возможностями могут воспользоваться все прикаспийские государства. Он отметил значимый вклад Азербайджана в эффективное использование Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Премьер-министр подчеркнул, что сложившиеся новые реалии после освобождения оккупированных территорий Азербайджана позволяют расширить возможности транспортных путей в регионе. "Сегодня мы активно работаем над развитием региональных транспортно-коммуникационных проектов. В этом смысле открытие Зангезурского коридора имеет весьма важное значение".