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Али Асадов: С 2022 года грузоперевозки по Среднему коридору выросли примерно на 90%

Али Асадов: С 2022 года грузоперевозки по Среднему коридору выросли примерно на 90% 15:46
Инфраструктура
5 августа 2025 г. 16:09
Али Асадов: С 2022 года грузоперевозки по Среднему коридору выросли примерно на 90%

Азербайджан добился увеличения с 2022 года объема грузоперевозок по Среднему коридору примерно на 90%, а время транзита грузов по нему значительно сократилось.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Али Асадов в Туркменистане на пленарном заседании III Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

"Азербайджан является страной, вносящей значительный вклад в транспортные коридоры Восток-Запад и Север-Юг. Крупнейший торговый флот на Каспийском море, состоящий из более чем 50 судов, судостроительный завод, на котором в настоящее время строятся 10 судов, Бакинский международный морской торговый порт, мощность которого в ближайшие годы достигнет 25 млн тонн в год, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, 9 международных аэропортов, крупнейшая в регионе компания по авиаперевозкам и многие другие факторы превратили Азербайджан в один из международных транспортных узлов. Например, тот факт, что контейнерные блок-поезда из ряда китайских городов доставляются до Баку всего за 10-12 дней, подчеркивает значимость Среднего коридора как важного торгового маршрута", – отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Baş nazir: "2022-ci ildən etibarən Orta Dəhlizdə 90 % artıma nail olmuşuq"

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