А.Кулеба: В Киевской области полностью разрушено 161 многоквартирное здание, тысячи частных домов

14:13

В результате нападения Вооруженных сил России в Киевской области более 26 тысячам объектов нанесен урон, полностью разрушено 161 многоквартирное здание и 5 тысяч частных домов. Восстановить их будет невозможно, их нужно отстраивать.

Об этом восточноевропейскому бюро Report сказал глава военной администрации Киевской области (губернатор) Алексей Кулеба.

По его словам, это касается также образовательных и здравоохранительных учреждений в Киевской области. "В целом военные действия велись на большей половине территории Киевской области. В 42 из 69 общинах области есть разрушения", - заявил он.

А.Кулеба сказал, что существует план действий по восстановлению.

"В первую очередь мы занимаемся разминированием территорий. Планируем очистить от мин все населенные пункты Киевской области. В 270 населенных пунктах были мины. Мы также занимаемся восстановлением линий электропередач, водоснабжения, газа, а также коммуникаций. Например, в крупных городах Киевской области - Ирпене, Буче, Гостомеле, Бородянке мы восстановили около 90% всего, что можно восстановить. К сожалению, в этих городах много разрушений. Например, разрушено 50% Ирпени, 70% Бородянки. Мы можем только проводить восстановление только жилого фонда. Работа продолжается в рамках правительственной программы".

Губернатор области также подчеркнул, что в результате российской агрессии в Киевской области погибли 1333 мирных жителя, более 700 мирных жителей были расстреляны.