Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА

    Алдыбергенов: Перевозки по Среднему коридору удвоятся за счет участия China Railway Container

    Инфраструктура
    • 26 ноября, 2025
    • 13:08
    Алдыбергенов: Перевозки по Среднему коридору удвоятся за счет участия China Railway Container

    Присоединение китайской компании China Railway Container Transport Corp. Ltd. (CRCT) к совместному предприятию Middle Corridor Multimodal LLC приведет к удвоению грузоперевозок по Среднему коридору в будущем.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Правления Национальной компании "Казахстанские железные дороги" Талгат Алдыбергенов.

    "В настоящее время рост перевозок по этому маршруту составляет 12%. По этому коридору (за 10 месяцев 2025 года - прим. ред.) из Китая в Азербайджан отправлено 317 контейнерных поездов", - сказал Алдыбергенов.

    Он также отметил, что за последние 4 года грузоперевозки между Казахстаном и Азербайджаном увеличились в 7 раз.

    По данным Алдыбергенова, только за январь-октябрь 2025 года объем транспортировки достиг 4,1 млн тонн, что демонстрирует устойчивый рост популярности маршрута

    Как сообщалось, в сентябре 2024 года был подписан меморандум о сотрудничестве по присоединению компании China Railway Container Transport Corp. Ltd. (CRCT) к совместному предприятию Middle Corridor Multimodal LLC, соучредителями которого являются Азербайджан, Казахстан и Грузия. Основной целью данного сотрудничества является развитие Среднего коридора и увеличение объемов грузов за счет улучшения организации регулярных контейнерных поездов из Китая.

    В 2024 году по маршруту Китай - Центральная Азия - Азербайджан было отправлено 358 блок-поездов.

    Средний коридор Казахстан грузоперевозки контейнерные поезда
    Talqat Aldıbergenov: "Orta Dəhlizə "China Railway Express"in qoşulması daşımaları 2 dəfə artıracaq"
    KTZ: China Railway Express joining Middle Corridor to double freight traffic

    Последние новости

    14:32

    Строительство ж/д Решт-Астара в Иране начнется после праздника Новруз - ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    14:32

    Иран готовится к железнодорожным грузоперевозкам через Нахчыван в Армению - ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    14:27
    Фото

    Азербайджан и РФ подписали соглашение о двустороннем электронном обмене ж/д данными

    Инфраструктура
    14:16

    Из-за сильного пожара в жилом комплексе в Гонконге погибли четыре человека

    Другие страны
    14:11

    84-е заседание Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ пройдет в Ашхабаде

    Инфраструктура
    14:07
    Фото

    Азербайджан, Иран и Россия подписали Меморандум о взаимопонимании

    Инфраструктура
    14:03

    Жапаров: Российско-кыргызский фонд финансирует 14 проектов на сумму более $175 млн

    В регионе
    14:02

    Мустафаев и Новак обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества

    Внешняя политика
    14:00

    Спикер парламента Армении выразил готовность посетить Азербайджан

    В регионе
    Лента новостей