Алдыбергенов: Перевозки по Среднему коридору удвоятся за счет участия China Railway Container

Присоединение китайской компании China Railway Container Transport Corp. Ltd. (CRCT) к совместному предприятию Middle Corridor Multimodal LLC приведет к удвоению грузоперевозок по Среднему коридору в будущем.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель Правления Национальной компании "Казахстанские железные дороги" Талгат Алдыбергенов.

"В настоящее время рост перевозок по этому маршруту составляет 12%. По этому коридору (за 10 месяцев 2025 года - прим. ред.) из Китая в Азербайджан отправлено 317 контейнерных поездов", - сказал Алдыбергенов.

Он также отметил, что за последние 4 года грузоперевозки между Казахстаном и Азербайджаном увеличились в 7 раз.

По данным Алдыбергенова, только за январь-октябрь 2025 года объем транспортировки достиг 4,1 млн тонн, что демонстрирует устойчивый рост популярности маршрута

Как сообщалось, в сентябре 2024 года был подписан меморандум о сотрудничестве по присоединению компании China Railway Container Transport Corp. Ltd. (CRCT) к совместному предприятию Middle Corridor Multimodal LLC, соучредителями которого являются Азербайджан, Казахстан и Грузия. Основной целью данного сотрудничества является развитие Среднего коридора и увеличение объемов грузов за счет улучшения организации регулярных контейнерных поездов из Китая.

В 2024 году по маршруту Китай - Центральная Азия - Азербайджан было отправлено 358 блок-поездов.