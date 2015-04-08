Айдын Алиев: Для таможенников проводятся специальные тренинги

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ "Основная наша задача в подготовке к Европейским играм заключается в организации проверки ручного багажа иностранцев, которые приедут в Азербайджан в связи с играми, а также таможенным оформлением поступающего в страну груза".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета Айдын Алиев, касаясь работ, запланированных комитетом в связи с I Европейскими играми.

По словам А.Алиева, работы в этом направлении успешно завершились: "Кроме того, оформляются таможенные документы стройматериалов, ввозимых в страну в связи со строительством спортивных центров".

А.Алиев отметил о проведении в погранично-пропускных пунктах специальных тренингов для сотрудников таможни: "В дни Европейских игр таможенники будут работать в усиленном режиме. Несколько лет назад мы составили и раздали таможенникам специальные брошюры о пограничных таможенных правилах и внутренних правилах в Азербайджане".