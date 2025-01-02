AirBaltic летом 2025 года отменит более 4 600 рейсов

AirBaltic отменяет полеты по 19 маршрутам на летний сезон 2025 года.

AirBaltic отменяет полеты по 19 маршрутам на летний сезон 2025 года.

Как передает Report, об этом сообщает Baltnews.

"Несвоевременное выполнение производителем двигателей обязательств по техническому обслуживанию повлияло на работоспособность парка Airbus A220-300 авиакомпании AirBaltic, что вынудило авиакомпанию внести изменения в расписание летнего сезона", - сообщается в пресс-релизе компании.

Компания AirBaltic получила информацию от Pratt & Whitney о том, что некоторые самолеты A220-300 будут отстранены от эксплуатации в 2025 году из-за нехватки двигателей.

Помимо отмены полетов по 19 маршрутам, компания также сокращает частоту полетов на 21 маршруте на своих различных базах. В общей сложности будет отменено 4 670 рейсов, что затронет примерно 67 160 пассажиров.

AirBaltic обслуживает более 130 маршрутов из Риги, Таллинна, Вильнюса, Тампере и сезонно из Гран-Канарии.