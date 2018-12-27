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    Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд избран полноправным членом Европейской ассоциации гарантийных институтов

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ) избран полноправным членом Европейской ассоциации гарантийных институтов (AECM).

    Как сообщает Report со ссылкой на фонд, членство в AECM создаст возможности для совершенствования и развития механизмов поддержки развития предпринимательства в Азербайджане.

    Отметим, что Ассоциация была создана в 1992 году. В настоящее время в AECM входят 48 организаций, действующих в 28 странах ЕС, Сербии, России и Турции. В 2017 году организации-члены AECM имели общий кредитно-гарантийный портфель в размере 125 млрд евро, из них 74 млрд составили выданные в течение года гарантии.

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