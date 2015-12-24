​Ахмед Ахмедзаде: Последствия девальвации для нас будут минимальными

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Девальвация национальной валюты Азербайджана влияет на все сферы экономики, в том числе, она затронет и область мелиорации и водного хозяйства. Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" Ахмед Ахмедзаде.

По его словам, из-за стабильных цен на топливо последствия девальвации в этой сфере будут незначительными: "Как вы знаете, основную роль в нашей работе играет топливо. Цены на него не изменились. Поэтому я считаю, что последствия девальвации будут для нас минимальными".