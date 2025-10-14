Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Агентству по развитию экономических зон даны новые полномочия

    Инфраструктура
    • 14 октября, 2025
    • 10:39
    Агентству по развитию экономических зон даны новые полномочия

    Кабинет министров внес изменения в постановление от 2 июня 2023 года "Об утверждении порядка выплаты финансовой помощи предпринимателям, осуществляющим производственную деятельность на освобожденных от оккупации территориях, за пользование коммунальными услугами (электроэнергия, природный газ, водоснабжение и услуги отвода сточных вод)".

    Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

    Агентству по развитию экономических зон поручено решать вопросы, вытекающие из данного постановления, совместно с другими государственными учреждениями.

