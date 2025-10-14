Агентству по развитию экономических зон даны новые полномочия

Кабинет министров внес изменения в постановление от 2 июня 2023 года "Об утверждении порядка выплаты финансовой помощи предпринимателям, осуществляющим производственную деятельность на освобожденных от оккупации территориях, за пользование коммунальными услугами (электроэнергия, природный газ, водоснабжение и услуги отвода сточных вод)".

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Агентству по развитию экономических зон поручено решать вопросы, вытекающие из данного постановления, совместно с другими государственными учреждениями.