Агентству по развитию экономических зон даны новые полномочия
Инфраструктура
- 14 октября, 2025
- 10:39
Кабинет министров внес изменения в постановление от 2 июня 2023 года "Об утверждении порядка выплаты финансовой помощи предпринимателям, осуществляющим производственную деятельность на освобожденных от оккупации территориях, за пользование коммунальными услугами (электроэнергия, природный газ, водоснабжение и услуги отвода сточных вод)".
Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.
Агентству по развитию экономических зон поручено решать вопросы, вытекающие из данного постановления, совместно с другими государственными учреждениями.
Последние новости
12:07
В Азербайджане жертвенное мясо из Саудовской Аравии роздано около 9 тыс. человекСоциальная защита
12:05
Садиг Алиев: На освобожденных территориях применяются льготы и механизмы стимулирования для профподготовкиСоциальная защита
12:02
В Баку бригада скорой помощи приняла роды на домуЗдоровье
12:02
Улькер Саттарова: Позиции азербайджанских вузов в мировых рейтингах улучшаютсяНаука и образование
11:57
Румыния впервые экспортирует ядерное топливоДругие страны
11:49
Вице-президент IAJ: Необходимо обеспечить бюджетную независимость судебной властиВнешняя политика
11:43
Главы МИД Армении и Финляндии провели встречу в формате тет-а-тет в ЕреванеВ регионе
11:39
Казахстан готов сотрудничать с Азербайджаном в сфере атомной энергетикиЭнергетика
11:36