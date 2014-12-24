​В Африке построят самую высокую башню на континенте

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Компания Valode & Piestre летом следующего года начнет в марокканском городе Касабланка строительство высочайшей башни Африки – "Al Noor Tower", сообщает Report со ссылкой на ArchDaily.

В переводе с арабского название небоскреба "Al Noor Tower" означает "Башня света".

Высота здания будет в два раза больше 223-метрового Carlton Center в Йоханнесбурге и составит 540 метров.

Цифра 540 является напоминанием о 54 странах Африки, и таким образом, каждый африканец должен почувствовать себя частью башни. В переводе с арабского название небоскреба означает "Башня света".

Дизайн фасада здания символичен и является отсылкой к 1000 языкам Африки. Кроме того, количество этажей здания, которое равно 114, соответсвует главам Корана.