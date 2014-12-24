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    ​В Африке построят самую высокую башню на континенте

    Высота здания составит 540 метров

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Компания Valode & Piestre летом следующего года начнет в марокканском городе Касабланка строительство высочайшей башни Африки – "Al Noor Tower", сообщает Report со ссылкой на ArchDaily.

    В переводе с арабского название небоскреба "Al Noor Tower" означает "Башня света".

    Высота здания будет в два раза больше 223-метрового Carlton Center в Йоханнесбурге и составит 540 метров.

    Цифра 540 является напоминанием о 54 странах Африки, и таким образом, каждый африканец должен почувствовать себя частью башни. В переводе с арабского название небоскреба означает "Башня света".

    Дизайн фасада здания символичен и является отсылкой к 1000 языкам Африки. Кроме того, количество этажей здания, которое равно 114, соответсвует главам Корана. 

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