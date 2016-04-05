Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ В связи с эскалацией напряжения на линии соприкосновения войск все аэропорты Азербайджана работают в усиленном режиме.

Как сообщил Report глава пресс-службы ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Паша Кесеменски, по поручению руководства AZAL усилены меры безопасности в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева в Баку, а также во всех региональных аэропортах: "Все аэропорты Азербайджана перешли на усиленный режим работы уже после терактов в Брюсселе. Мы провели точный анализ работы всех служб безопасности, сотрудники вновь получили инструкции в связи с усилением режима авиационной безопасности".

В то же время П.Кесеменски отметил, что регулярные проверки и меры контроля на объектах гражданской авиации проводятся в соответствии с усиленным режимом работы.